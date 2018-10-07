Kadıköy'de sessiz maç! Fener yine kazanamadı
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler evinde oynadığı maçta rakibini yenemedi ve 8. haftayı 8 puanla tamamladı. Ülker Stadı'nda yüksek tempoda başlayan ve maçın son düdüğüne kadar da hareketli geçen maç, golsüz tamamlandı. İlk yarıya damga vuran ise Başakşehir kalecisi Mert Günok oldu. Günok, ilk yarıda 3 başarılı kurtarış yaparak takımının yenik duruma düşmesine engel oldu. İkinci yarı da Fenerbahçe baskılıydı ancak gol yollarındaki son vuruşların etkisiz kalması sonucu taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 8. hafta itibariyle 8 puana ulaşabilirken Başakşehir de puanını 15'e yükseltti.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
FENERBAHÇE: Harun, Skrtel, Neustadter, Reyes (Dk. 65 Mehmet Topal), Jilson, Eljif (Dk. 81 Soldado), Hasan Ali, Isla, Ayew, Frey (Dk. 59 Benzia), Slimani
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Dk. 64 Milos Jojic), Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni (Dk. 46 Elia), Adebayor (Dk. 79 Bajic)
SARI KARTLAR: Reyes, Neustadter, Soldado, Isla (Fenerbahçe) - Da Costa, İrfan Can, Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)
NOTLAR
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Spartak Trnava maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Cocu, Medipol Başakşehir maçına, ''Harun, Skrtel, Neustadter, Reyes, Jilson, Eljif, Hasan Ali, Isla, Ayew, Frey, Slimani'' 11'i ile çıktı.
SOLDADO KADRODA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Roberto Soldado'yu maç kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertli ekipte 3'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere 5 maçta kadroya alınmayan Soldado, Medipol Başakşehir maçı ile formasına kavuştu. İspanyol futbolcu, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı.
BENZIA VE MEHMET TOPAL YEDEK SOYUNDU
Sarı-lacivertlilerde Hollandalı teknik adam, Spartak Trnava maçında dinlendirdiği Benzia'yı Başakşehir maçında da yedek soyundurdu. Phillip Cocu, karşılaşmada Frey'e görev verirken Benzia yedekler arasında kaldı.
Öte yandan Spartak Trnava maçında yedekler arasında yer alan ve mücadeleye sonradan dahil olan Mehmet Topal da Başakşehir maçında ilk 11'de yer alamadı.
MEHMET TOPAL'A PLAKET
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal'a kariyerindeki 500'üncü kulüp maçına çıktığı için plaket verildi.
Spartak Trnava maçının 88'inci dakikasında oyuna dahil olarak kariyerindeki 500'üncü kulüp maçına çıkan Mehmet Topal'a plaketini Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki takdim etti.
TARAFTARLARDAN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolculara destek oldular. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara desteğini gösterirken sarı-lacivertli futbolcular da alkışlayarak ve üçlü çekerek karşılık verdi.
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