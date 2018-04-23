Kadıköy'de samba rüzgarı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u Giuliano ile devirdi
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor engelini 4-1'lik skorla geçip liderlik yolundaki şansını sürdürdü. Performansıyla tam puan alan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano maçta 3 asist yaparken 1 de gol kaydederek maça damga vurdu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Aatif Chahechouhe, 20. dakikada Soldado, 62. dakikada Giuliano ve 90. dakikada oyuna sonradan dahil olan Valbuena kaydetti. Konuk ekip Antalyaspor'un tek sayısı ise 36. dakikada Doukara'dan geldi.Bu sonuçla sarı lacivertliler puanını 60'a yükselterek lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise haftayı 35 puanla 13. sırada kapattı.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertan, Serkan Çimen
FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar (Dk. 71 Valbuena), Giuliano, Aatif(Dk. 90+1 Alper), Soldado (Dk. 72 Janssen)
ANTALYASPOR: Boffin - Celustka, Djourou, Diego, Sakıb (Dk. 77 Emre Güral), Yekta Kurtuluş (Dk. 64 Jevtovic), Charles (Dk. 85 Harun Alpsoy), Nazım Sangare, Hakan Özmert, Maicon, Doukara
GOLLER: Dk. 14 Aatif, Dk. 20 Soldado, Dk. 62 Giuliano, Dk. 90 Valbuena (Fenerbahçe) - Dk. 36 Doukara (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Djourou, Charles (Antalyaspor)
MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
14'üncü dakikada Şener'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği top Djourou'dan sekerek Aatif'ın önünde kaldı. Aatif'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada Giuliano pasını Soldado'ya iletti. Soldado'nun kalesini terk eden Boffin'i geçtikten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
36'ncı dakikada Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon'a çarpıp Doukara'nın önünde kaldı. Doukara'nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
62'nci dakikada Giuliano, pasını savunma arkasına kaçan Dirar'a aktardı. Dirar, ceza sahasına girer girmez pasını Giuliano'ya iletti. Brezilyalı oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
90'ıncı dakikada Antalyaspor ceza yayı önünde Giuliano pasını Valbuena'ya verdi. Fransız futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.
NOTLAR:
Ülker Stadı'ndaki müsabakada Kocaman, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen karşılaşmanın ilk 11'ini bozmadı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçında da aynı 11'i sahaya sürmüştü.
Kalede Volkan Demirel'e şans veren Kocaman, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Ön liberoda Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Faslı oyuncular Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe'ya kullandı. Santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado yer aldı.
BEŞİKTAŞ VE ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Bu maçta yaşananlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, hem Güneş hem de Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaptı.
ALPER POTUK DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, sakatlığını atlattı ve 2 maç sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle ligde Demir Grup Sivasspor, kupada ise Beşiktaş maçlarını kaçıran Alper, yedekler arasında oturdu. Alper'in takıma dönmesiyle Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tam takım halinde sahada yer aldı.
Aykut Kocaman, Mauricio Isla ve Eljif Elmas'ı yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadroya yine almadı. Beşiktaş derbisinde kadroda bulunan Ozan Tufan ise bu sefer 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.
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