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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Ahmet ERCANLAR / Sercan GÜÇLÜ
11.08.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Kadıköy'de Samba! Fenerbahçe evinde Bursaspor'u devirdi...

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Kadıköy'de Samba! Fenerbahçe evinde Bursaspor'u devirdi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayların Fenerbahçe sahasında ilk maçına Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımda özellikle yeni transfer Barış'ın performansı göz doldururken, Fenerbahçe uzun bir aradan dolu tribünlere oynadı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Bursaspor'ub golünü 16. dakikada Ekong atarken ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Giuliano ve 30. dakikada Josef de Souza kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig'e 3 puanla başlarken, Bursaspor ilk haftayı puansız kapattı.

Kadıköyde Samba Fenerbahçe evinde Bursasporu devirdi...

MAÇIN GOL DAKİKALARI
16. dakikada Bursaspor öne geçti. Sağdan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı korner atışında, ön direkte Fenerbahçe savunmasından seken topu arka tarafta Ekong kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 0-1
22. dakikada penaltı atışını kullanan Giuliano meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1 
30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun soldan ortasında ceza sahasında Soldado kafayla meşin yuvarlağı altıpasın gerisinde bulunan De Souza'ya indirdi. Bu futbolcu yaptığı vuruşta topu filelere yolladı: 2-1 

MAÇTAN NOTLAR
'FENERBAHÇE BÜYÜKTÜR KÜFÜR ETMEZ' PANKARTI
Fenerbahçeli futbolcular mücadele öncesinde sahaya ellerinde taşıdıkları ''Fenerbahçe Büyüktür Küfür Etmez'' pankartı ile çıktı. Futbolcuların üzerlerinde bulunan tişörtlerin ön tarafında sarı lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'in fotoğrafı yer alırken, tişörtün arkasında ise 'Saygı' yazılıydı. Sarı lacivertli taraftarlar tribünde "Fenerbahçe Büyüktür Küfür Etmez" yazılı kartonlar açarken, Spor Toto Tribünü'nde Lefter'in resminin yer aldığı "Rahat uyu Lefter şampiyon Fenerbahçe" yazılı koreografi yapıldı.

RAMAZAN TAŞDEMİR, KADIKÖY'DE
Ağrı Diyadin'de bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılan ve iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir, Ülker Stadyumu'na geldi. Taşdemir, Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın davetlisi olarak Bursaspor maçını izlemeye gelerek sarı lacivertli takımı destekledi.

Kadıköyde Samba Fenerbahçe evinde Bursasporu devirdi...

SLIMANI STADA GELDİ
Fenerbahçe'nin bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani, Kadıköy'e geldi. İngiliz ekibi Leicester City'den takıma dahil edilen Cezayirli futbolcu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti ve sonrasında Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ile futbolcularla tanıştı. Slimani daha sonra üzerine giydiği Fenerbahçe forması ile Bursaspor maçını yönetimin locasından takip etti.

ALİ KOÇ'TAN LEFTER'İN AİLESİNE PLAKET
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonuna adı verilen Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ailesine başkan Ali Koç tarafından plaket verildi. Bursaspor maçı öncesi düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in de katıldığı törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lefter'in eşi, kızları ve torunlarına plaket verdi.

Başkan Ali Koç, plaket takdimi öncesinde statta bulunan taraftarlara seslenerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Koç, 4'üncü yıldızı takacaklarına inandıkları sezonda taraftarların her maça gelerek takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

Kadıköyde Samba Fenerbahçe evinde Bursasporu devirdi...

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