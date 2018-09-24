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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.09.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Kadıköy'de ne üzüldüler ne sevindiler! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi

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Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi. Ülker Stadı'nda yüksek tempoda oynanan karşılaşmada ilk ciddi pozisyon 35. dakikada yaşandı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından çektiği şut, üst direkten oyun alanına döndü. Mücadelenin 40. dakikasında ise Ryan Babel ceza alanı dışından yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Fenerbahçe de ikinci yarı 71. dakikada skoru dengeledi. Andre Ayew'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadele 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Öte yandan Canewr Erkin maçın bitiş düdüğünün ardından Fırat Aydınus'a yaptığı itirazlar neticesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye Beşiktaş ise 11'e yükseltti.

STAT: Ülker
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
FENERBAHÇE: Harun - Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal (Dk. 56 Eljif), Jailson, Ayew, Benzia (Dk. 89 Mehmet Ekici), Aatif (Dk. 61 Valbuena), Slimani
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma (Dk. 90+1 Necip), Oğuzhan (Dk. 69 Ljajic), Lens (Dk. 69 Larin), Babel
GOLLER: Dk. 71 Ayew (Fenerbahçe) - Dk. 40 Babel (Beşiktaş)
KIRMIZI KART: (Maçın ardından) Caner Erkin (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Reyes (Fenerbahçe) - Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Caner (Beşiktaş)

Kadıköyde ne üzüldüler ne sevindiler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi


NOTLAR:

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ 11
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi maçının 11'inde sürpriz tercihler yaptı. Kalede Karius'a görev veren tecrübeli teknik adam savunma 4'lüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Atiba Hutchinson ve Tolgay'ı sahaya süren Güneş, onların hemen önünde Quaresma, Oğuzhan ve Lens'i oynattı. Şenol Güneş'in forvet tercihi ise Ryan Babel oldu.

Şenol Güneş: Gördüğüm tablo güzeldi. Olumsuzluk olmadıBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları derbi maçta 2 puan yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
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ATIBA İLK KEZ 11'DE
Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve sezon başındaki kamplara katılamayan Atiba Hutchinson, sezonun başlamasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuyu bu sezon ilk kez resmi bir maçta kadroya dahil ederken aynı zamanda ilk 11'de forma şansı verdi.

Kadıköyde ne üzüldüler ne sevindiler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi


LJAJIC YEDEK KULÜBESİNDE
Transfer döneminde kadroya dahil edilen ve Evkur Yeni Malatyaspor ile Sarpsborg maçlarına ilk 11'de forma giyen Adem Ljajic, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde kendisine yer bulamadı. Sırp futbolcunun yerine Oğuzhan Özyakup ilk 11'de görev aldı.

3 YÖNETİCİ HARİÇ BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KADIKÖY'DE
Derbi karşılaşmasında Beşiktaşlı yöneticiler de Kadıköy'de yerlerini aldı. Geçen hafta yapılan seçimle güven tazeleyen Fikret Orman ve beraberindeki 12 yönetici Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden takip etti. Yeni yönetimden sadece Deniz Atalay, Erdal Karacan ve Candaş Tolga Işık, Kadıköy'deki derbideki yer almadı.

Jailson: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağızFenerbahçe’nin futbolcusu Jailson, “Bu şekilde devam edersek önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.
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3 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI
Siyah beyazlı takımda 3 isim ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Bu sezon takıma dahil olan Loris Karius, Enzo Roco ve Adem Ljajic Beşiktaş formasıyla ilk kez bir derbi maçın kadrosunda yer aldı. Bu isimlerden Karius, ilk 11'de forma giyerken Roco ve Ljajic ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Öte yandan siyah beyazlı ekibin Kanadalı forveti Cyle Larin de geçen sezon oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

Kadıköyde ne üzüldüler ne sevindiler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi


SARI LACİVERTLİLERİN YILDIZ ADAYI TOP TOPLAYICI OLARAK SAHADA 
Fenerbahçe'de geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanan 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Beşiktaş maçında top toplayıcı olarak sahada yer aldı.

FUTBOLCULAR OMUZ OMUZA
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde 2 takım futbolcuları omuz omuza verdi. Derbi mücadele öncesi bir araya gelen futbolcular 'Share Together' panosu arkasında yer alarak Türkiye'nin UEFA 2024 adaylık sürecine destek verdi.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Bütün biletlerin satıldığı derbi maçta taraftarlar takımlarını yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Kadıköyde ne üzüldüler ne sevindiler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcuları Diego Lugano ve Stephen Appiah'a derbi öncesi plaket verdi.

Kadıköyde ne üzüldüler ne sevindiler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi

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