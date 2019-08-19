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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
19.08.2019 - 19:36, Son Güncelleme:

Kadıköy'de maç öncesi gerginlik! Sumudica tribünlere...

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Kadıköy'de maç öncesi gerginlik! Sumudica tribünlere...

Süper Lig'in 2019-20 sezonunu taraftarı önünde açan Fenerbahçe, ligin yeni takımı Gazişehir'i konuk ederken, karşılaşma öncesi gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasının son maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor.

Sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın öncesi gergin anlar yaşandı.

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 20.00'de başlayan maçın öncesinde konuk takım teknik direktörü ile kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Gazişehir Gaziantep file bekçisi Günay Güvenç, ısınma için sahaya adımını attığında, sarı lacivertli taraftarlar oyuncuyu ıslıkladı.

Futbolcusunun ıslıklandığını gören Teknik Direktör Marius Sumudica, tribünlere dönerek "susun" işareti yaptı.

Rumen çalıştırıcının bu hareketi sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, statta ıslık sesleri yükseldi.

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