Kadıköy'de Kocaman kabus

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3. haftadaki Gençlerbirliği maçının kadrosuna göre Medipol Başakşehir karşısında üç değişiklik yaptı.

Kocaman, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve Roman Neustaedter'in yerlerine İsmail Köybaşı, Josef de Souza ve yeni transfer Luis Neto'yu oynattı.

Fenerbahçe'de kaleyi Volkan korurken, savunma dörtlüsü Isla, Neto, Skrtel ve İsmail Köybaşı'dan oluştu. Savunmanın önünde De Souza, Ozan Tufan ikilisini görevlendiren Kocaman, kanatlarda Dirar ve Valbuena'ya şans verdi. Forvet arkasında Giuliano oynarken, ileri uçta Soldado görev aldı.

Aykut Kocaman, yedek kulübesinde Kameni, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Vincent Janssen, Roman Neustaedter, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatif Chahechouhe'ya yer verdi.

- Neto 11'de, Janssen külübede

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir karşısında yeni transferlerden Luis Neto'yu ilk 11'de oynatırken, Vincent Janssen'e 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

İlk kez dün akşam takımla çalışan Janssen, Medipol Başakşehir karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan ve takımla çalışmalara bu hafta başlayan Mehmet Ekici ve Jose Fernandao ise kadroda yer almadı.

- De Souza'nın 100. maçı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ilk 11'de sahaya sürdüğü 28 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 64, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 21 karşılaşmada görev almıştı.

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçını 7 Temmuz 2015 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına karşı oynayan De Souza, ligde ise ilk kez 14 Ağustos 2015 tarihinde Eskişehirspor karşısında forma giymişti.

- Tribünler büyük oranda doldu

Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir maçında takımını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce takımlarına destek verdi.

- Sarı-lacivertli taraftarlar Emre'yi alkışladı

Sarı-lacivertli taraftarlar, Medipol Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde Emre'yi alkışlayan Fenerbahçeli taraftarlar, milli futbolcu için tezahüratta bulundu.

- Abdullah Avcı'dan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Brezilyalı futbolcu Mossoro'nun yerine İtalyan oyuncu Napoleoni'ye ilk 11'de şans verdi.

Abdullah Avcı'nın, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 14 Eylül Perşembe günü Bulgar ekibi Ludogorets ile oynanacak karşılaşmayı düşünerek, son antrenmanda hafif bir sakatlık geçiren Mossoro'yu riske etmediği öğrenildi.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısında, Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Napoleoni, Elia ve Adebayor ilk 11'ini sahaya sürdü.