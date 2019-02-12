Kadıköy'de ilginç görüntü! Yarı çıplak izlediler...
Fenerbahçe'ye konuk olan Zenit'te taraftarlar maçı yarı çıplak izledi...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Zenit'i mağlup ederek tur için avantaj sağladı.
Kadıköy'de Rus taraftarlar, kendilerine ayrılan koltukların bir bölümünü doldururken, maç sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Rus futbolseverler, havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen, üstlerindeki kıyafetleri çıkarıp maçı bu şekilde takip etti.
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