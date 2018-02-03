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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerKadıköy'de hüsran! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye çelme...
Spor Arena Kadıköy'de hüsran! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye çelme...
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Spor Arena
03.02.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Kadıköy'de hüsran! G.Birliği'nden F.Bahçe'ye çelme...

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Süper Lig'in 20. haftasında liderlik yolunda geçtiğimiz hafta ağır yara alan Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği engelini aşamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Ülker Stadyumu'daki maçta konuk ekip Gençlerbirliği, 45. dakikada Dirar'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. İkinci yarı ise golle başladı ve maçın 46. dakikasında Alper Potuk skora dengeyi getiren golü attı. 61. dakikada Nabil Dirar, takımını öne geçirdi ancak Ankara temsilcisi bu gole 69. dakikada Milinkovic ile cevap verdi. Bu aynı zamanda maçın skoru oldu.Bu sonucun ardından taraflar sahadan 1'er puanla ayrılırken Fenerbahçe 38 puana, Gençlerbirliği 21 puana yükseldi.

STAT: Ülker
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Mehmet Topal, Neustadter, Hasan Ali, Oğuz Kağan (Dk. 73 Aatif), Josef, Dirar (Dk. 79 Eljif Elmas), Alper, Valbuena, Soldado (Dk. 63 Fernandao)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Issah (Dk. 28 Diallo), Khalili, Ahmet İlhan Özek, Sessegnon, Alper Uludağ (Dk. 24 Deniz Yılmaz), Jailton (Dk. 62 Milinkovic)
GOLLER: Dk. 46 Alper, Dk. 61 Dirar (Fenerbahçe) - Dk. 45 (KK) Dirar, Dk. 69 Milinkovic (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Soldado, Oğuz Kağan, Dirar (Fenerbahçe) - Issah, Palitsevich, Jailton, Claro, Diallo (Gençlerbirliği)

Kadıköyde hüsran G.Birliğinden F.Bahçeye çelme...

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
45'inci dakikada Jailton'un ortasında topa müdahale etmek isteyen Dirar'ın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
46'ncı dakikada Dirar'ın pasında orta sahanın önünde topla buluşan Alper'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
61'inci dakikada Valbuena ceza sahası içine gönderdiği top Uğur Çiftçi'den sekti. Dönen topla sol çaprazda buluşan Dirar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
69'uncu dakikada Ahmet Oğuz'un ortası Mehmet Topal'dan sekti. Altıpas içinde topla buluşan Milinkovic'in sol çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Kadıköyde hüsran G.Birliğinden F.Bahçeye çelme...

NOTLAR:

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sezon başında sol ön çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek, Yiğithan Güveli, sol dizinde kıkırdak bozulması meydana gelen ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak Martin Skrtel'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Luis Neto ve Giuliano takımını yalnız bırakırken dünkü antrenmanda takımla çalışmalara başlayan Şener Özbayraklı yedekler arasında yer aldı.

VALBUENA 2 HAFTA SONRA 11'DE
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena 2 hafta sonra 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte Valbuena, en son ligin 17'nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde 11'de görev almıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman, 3 hafta sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında Fransız futbolcuya 11'de görev verdi.

ELJIF ELMAS VE OĞUZ KAĞAN'A BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde Eljif Elmas ve Oğuz Kağan taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Genç oyuncular tribüne çağırılarak alkışlandı.

MEHMETÇİĞE DESTEK
Karşılaşma öncesinde hakemler ve iki takım futbolcuları Mehmetçiğe destek amaçlı sahaya pankartla çıktı. Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla iki takım futbolcular ve hakemler sahaya ''Kalbimizle Dualarımızla Mehmetçiğin Yanındayız'' yazılı pankartla çıktı ve sonrasında fotoğraf çektirdi.

Kadıköyde hüsran G.Birliğinden F.Bahçeye çelme...

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