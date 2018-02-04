Kadıköy'de devre arası koridor karıştı!
G.Birliği’nin sert ve zaman geçirmeye yönelik oyununa tepki veren Ali Yıldırım, Ümit Özat’la tartıştı...
F.Bahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçın devre arasında rakip oyuncularının sert ve zaman geçirmeye yönelik futboluna tepki veren F.Bahçe yöneticisi Ali Yıldırım, soyunma odası koridorlarında başkent ekibinin hocası Ümit Özat ile tartışma yaşadı. Tartışma çok büyümeden yatıştırıldı.
NAHOŞ ŞEYLER YAŞANDI
Maç sonunda konuşan Ümit Özat, "Devre arası nahoş şeyler yaşandı. Ama bunlar maçın heyecanıyla oldu. Fenerbahçe'de güzel yıllar geçirdim ama şu an G.Birliği için çalışıyorum" dedi. (Takvim)
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