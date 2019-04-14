Kadıköy'de DEV randevu, iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da öne çıkan tercih...
19 senedir Kadıköy’de bileğini bükemediği ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı ligdeki en büyük sınavını verecek olan Galatasaray, şampiyonluk yarışında zorlu bir virajda. İşte öne çıkanlar...
- Ersun Yanal takımın başına geçtiğinden bu yana Fenerbahçe sahasında mağlubiyet almadı.
- Galatasaray cephesinde ise sezon boyunca alınan 4 mağlubiyet de dış sahada oldu.
- Galatasaray defans hattında Luyindama ile Marcao sarı kart cezalısıyken, sakatlıkları devam eden Nagatomo ve Mitroglu’nun durumları belirsizliğini koruyor.
- Fenerbahçe tarafına baktığımızda tek eksik, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Fenerbahçe’nin evinde oynadığı son 8 maçın 6’sının ilk yarılarında en az 2 gol izledik. (İY 1.5 ÜST)
- Fenerbahçe, sahasında oynadığı son 12 lig maçında sadece 5 galibiyet alabildi. (0,2 ÇŞ)
- Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı son 35 lig maçının 28’inde kalesini gol kapatamadı. (KG VAR)
DERBİLERİN TAKIMI FENERBAHÇE!
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 19 yıldır (23 maç), Galatasaray'a 20 yıldır (23 maç), Beşiktaş'a ise 14 yıldır (17 maç) yenilmiyor.
MİSLİ.COM ÜYELERİ "GALATASARAY BÜYÜYÜ BOZAR" DİYOR!
Misli.com’da "Fenerbahçe – Galatasaray maçına" bahis yapan üyelerin %21’lik kısmı "Galatasaray kazanır" diyor. Geri kalan kısmı ise %17 "Fenerbahçe galibiyeti" ve %11’lik kısım da "2.5 Gol Üst" tercihinden yana.
Fenerbahçe'nin iddaa oranı 2,10 olarak açıklanırken, Galatasaray'ın oranı ise 2,45...
MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?
Fenerbahçe sezonu affettirme maçına çıkacak. Son 5 sezondur kupa kazanamayan sarı lacivertliler için beraberlik asla kimseyi tatmin etmez. Gelecek sene Avrupa'da olamayacaklar. 28'inci haftaya gelinmiş, hala küme düşme hattına yakın, anlayacağınız bütün bunlar unutulmak isteniyorsa bu derbiyi kazanmalı. Mehmet Ekici cezalı, statü gereği olmayan oyuncular dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Dirar, Valbuena kanatları oynayacaktır. Orta saha üçlü, defansta sadece Skrtel yanında kim oynayacağını merak ediyorum. Tribünler bu sene rekor sayılarda ilerliyor, yine kapalı gişe bir maç izleyeceğiz.
Galatasaray kendisi adına final maçına hazırlanıyor. Rakibi Başakşehir de Beşiktaş'a kaybetmiş olsa bile fikstür olarak Aslan’ın işi daha zor. Tam 20 yıldır Kadıköy den 3 puan çıkartamamaları üzerlerindeki baskıyı arttırıyor. Savunma hattında Luyindama, Marcao'nun ikisi birden cezalı olunca Donk-Semih ikilisini göreceğimize kesin gözüyle bakıyorum. Sadece Nagatamo şüpheli oynarsa mutlaka taktik olarak güç katar.
Derbinin savunma üstüne kurulmayacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın cezalıları maça üst oynamak konusunda bizi davet ediyor. 2.5 üst öneriyorum.
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