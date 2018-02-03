Kadıköy'de büyük şok! Ali Koç başkan...
Ligin 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 2-2 sona ererken, maç sonu Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, Ali Koç başkan tezahüratları atıldı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği kozlarını Kadıköy'de paylaştı Sarı-Lacivertli ekip sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Maç içinde hakem Mete Kalkavan'a yoğun tepki varken, maçın bitiş düdüğü ile Fenerbahçe taraftarları bu kez tepkilirini kulüplerine gösterdi.
Sarı - Lacivertli taraftarlar maç bittikten sonra, 'Fenerbahçe bizimdir, bizim olacak. Ali Koç başkan olacak güneş doğacak. Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.
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