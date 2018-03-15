Kadıköy'de büyük bir sihir var
Fenerbahçe’de bir dönem birlikte görev yaptığı İsmail Kartal’a İstanbul’da konuk olan Löw, G.Saray ile oynanan derbileri her zaman büyük ilgiyle izlediğini söyledi.
Fenerbahçe’nin eski hocası, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ve menajeri Harun Arslan’ı konuk etti. Fenerbahçe’de 1999 yılında birlikte çalışan ikilinin ana konusu yarın oynanacak derbiydi.
FENER KAZANIR
Löw, Kadıköy’deki derbilerde sihirli bir atmosfer olduğunu belirtti ve buradaki maçları hem büyük ilgi ile hem de zevkle izlediğini belirtti.
İsmail Kartal da Fenerbahçe’nin bu maçta şanslı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; “Fenerbahçe Kadıköy’deki atmosfer ve futbolcuların kazanma isteğinin artması ile daha şanslı. Galatasaray’da da Fatih Terim faktörü var. Her şey sahada belli olur ama bir takim için Kadıköy’deki atmosferden çıkmak çok zor.”
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