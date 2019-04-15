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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Kadıköy'de büyü iddiası

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Kadıköy'de büyü iddiası

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı ve galibiyet özlemini maçın ardından Sinan Engin, ilginç açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin ligde evinde Galatasaray’a yenilmeme serisi 20 yıla çıktı, derbi sonrası yine gündem aynıydı...

Kadıköy'de Galatasaray'a karşı büyü yapıldığını ifade eden Sinan Engin, "Kadıköy'de kesinlikle bir şey var. Bu statta kesinlikle Galatasaray'a karşı yapılan bir büyü var. Bunun başka açıklaması olamaz. Galatasaray'ın ayağına kadar fırsat geldi ancak değerlendiremedi. Fenerbahçe de iyi değil ama Galatasaray da iyi değil. Hakem hataları oldu ama Fenerbahçe yine prestijini kaybetmedi. " dedi.

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Kadıköyde Hasan Şaş patlaması Tünelde...
Kadıköy'de Hasan Şaş patlaması! Tünelde...

Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy'dan maç sonu açıklaması: "Burada kazanamazlar"

"Bizi burada yenemezler"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, Galatasaray derbisiyle ilgili olarak, “Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler de” ifadelerini kullandı.
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