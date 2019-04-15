Kadıköy'de büyü iddiası
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı ve galibiyet özlemini maçın ardından Sinan Engin, ilginç açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe’nin ligde evinde Galatasaray’a yenilmeme serisi 20 yıla çıktı, derbi sonrası yine gündem aynıydı...
Kadıköy'de Galatasaray'a karşı büyü yapıldığını ifade eden Sinan Engin, "Kadıköy'de kesinlikle bir şey var. Bu statta kesinlikle Galatasaray'a karşı yapılan bir büyü var. Bunun başka açıklaması olamaz. Galatasaray'ın ayağına kadar fırsat geldi ancak değerlendiremedi. Fenerbahçe de iyi değil ama Galatasaray da iyi değil. Hakem hataları oldu ama Fenerbahçe yine prestijini kaybetmedi. " dedi.
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