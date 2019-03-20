Kadıköy zaferi 4 milyon TL
Yönetim, 21. şampiyonluğun anahtarını yine kullanacak.
G.Saray yönetimi, 8’de 8 yaparak şampiyonluğa ulaşmak için özel prim paketini devreye soktu. 22. şampiyonluk yolunda en kritik karşılaşma olarak görülen Fenerbahçe derbisine 4 milyon lira prim belirlenmesi bekleniyor.
BURSASPOR maçında 2-0 geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazanan Galatasaray’ı yeniden şampiyonluk ateşi sardı. Medipol Başakşehir ile puan farkını 6’ya indiren sarı kırmızılılarda yönetim de kolları sıvadı. Yönetim, kalan 8 hafta tüm maçları kazanmak için ‘şampiyonluk primi’ paketini devreye sokma kararı aldı. Mutlu son için en kritik viraj olan F.Bahçe derbisine 4 milyon TL prim verilmesi bekleniyor. Son 3 sezondur genel olarak galibiyet primi uygulayan kulüp, bunun yanında geçen sezonun son düzlüğünde ‘havuz’ sistemine geçmiş ve 21. şampiyonluğa ulaşılmıştı. Futbolcular da böylece daha çok kazanmıştı.
Tek hedef 8’de 8 yapmak
YÖNETİM, geçen sezonun final haftalarında uyguladığı primi sistemini yeniden devreye soktu. Şampiyonluk priminin yanı sıra, Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş derbisi ve kritik Medipol Başakşehir maçları için de ekstra galibiyet primi verilecek. Yönetim ve teknik heyet, 20 sezondur galibiyet yüzü görülmeyen Kadıköy’de şeytanın bacağının kırılması halinde 4 milyon TL özel prim verilecek. Bu rakamda, geçen sezonki Beşiktaş derbisi baz alındı. 2. yarıda 23 puan toplayan G.Saray’da son 8 haftayı hatasız tamamlayıp şampiyonluğa ulaşılması için milli takım arasının ardından bu prim sistemi açıklanacak.
Birbirinden zorlu maçlar bekliyor
G.SARAY’ın kalan haftalarda çok kritik maçları bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip kalan 8 haftada 4 deplasman 4 de iç saha maçına çıkacak. Milli aradan sonra evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan G.Saray, ardından Kadıköy’de Fenerbahçe derbisine çıkacak. Aslan Kayserispor ile evinde oynadıktan sonra Konya’ya gidecek. Bu zorlu deplasmanın dönüşünde de Beşiktaş derbisine çıkacak. Aslan, Çaykur Rize ile deplasmanda oynadıktan sonra belki de bir final maçına çıkacak... Zira rakip, lider Medipol Başakşehir olacak, Türk Telekom Stadyumu’nda. Galatasaray, 2018-19 sezonunu deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla tamamlayacak.
Terim, 3-2 kazandıkları Bursaspor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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