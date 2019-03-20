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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
20.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kadıköy zaferi 4 milyon TL

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Kadıköy zaferi 4 milyon TL

Yönetim, 21. şampiyonluğun anahtarını yine kullanacak.

G.Saray yönetimi, 8’de 8 yaparak şampiyonluğa ulaşmak için özel prim paketini devreye soktu. 22. şampiyonluk yolunda en kritik karşılaşma olarak görülen Fenerbahçe derbisine 4 milyon lira prim belirlenmesi bekleniyor.

BURSASPOR maçında 2-0 geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazanan Galatasaray’ı yeniden şampiyonluk ateşi sardı. Medipol Başakşehir ile puan farkını 6’ya indiren sarı kırmızılılarda yönetim de kolları sıvadı. Yönetim, kalan 8 hafta tüm maçları kazanmak için ‘şampiyonluk primi’ paketini devreye sokma kararı aldı. Mutlu son için en kritik viraj olan F.Bahçe derbisine 4 milyon TL prim verilmesi bekleniyor. Son 3 sezondur genel olarak galibiyet primi uygulayan kulüp, bunun yanında geçen sezonun son düzlüğünde ‘havuz’ sistemine geçmiş ve 21. şampiyonluğa ulaşılmıştı. Futbolcular da böylece daha çok kazanmıştı.

Tek hedef 8’de 8 yapmak

YÖNETİM, geçen sezonun final haftalarında uyguladığı primi sistemini yeniden devreye soktu. Şampiyonluk priminin yanı sıra, Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş derbisi ve kritik Medipol Başakşehir maçları için de ekstra galibiyet primi verilecek. Yönetim ve teknik heyet, 20 sezondur galibiyet yüzü görülmeyen Kadıköy’de şeytanın bacağının kırılması halinde 4 milyon TL özel prim verilecek. Bu rakamda, geçen sezonki Beşiktaş derbisi baz alındı. 2. yarıda 23 puan toplayan G.Saray’da son 8 haftayı hatasız tamamlayıp şampiyonluğa ulaşılması için milli takım arasının ardından bu prim sistemi açıklanacak.

Birbirinden zorlu maçlar bekliyor

G.SARAY’ın kalan haftalarda çok kritik maçları bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip kalan 8 haftada 4 deplasman 4 de iç saha maçına çıkacak. Milli aradan sonra evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan G.Saray, ardından Kadıköy’de Fenerbahçe derbisine çıkacak. Aslan Kayserispor ile evinde oynadıktan sonra Konya’ya gidecek. Bu zorlu deplasmanın dönüşünde de Beşiktaş derbisine çıkacak. Aslan, Çaykur Rize ile deplasmanda oynadıktan sonra belki de bir final maçına çıkacak... Zira rakip, lider Medipol Başakşehir olacak, Türk Telekom Stadyumu’nda. Galatasaray, 2018-19 sezonunu deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla tamamlayacak.

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İnternete sızdı Galatasaray yeni sezonda...
İnternete sızdı! Galatasaray yeni sezonda...

Terim, 3-2 kazandıkları Bursaspor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Kuralı bilmiyorlar. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi!"Spor Toto Süper lig'in 26. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarıda kötü oynadık geriye düştük. İkinci yarı iyi oynadık, öne geçtik" dedi. Terim, kendisine yöneltilen yabancı sınırı hakkındaki soruya ise, "Bizim yaptığımızın özü şuydu, yabancı sayısını sınırlayarak, yasaklayarak yerli oyuncuyu artıramazsınız. Her yabancı oyuncudan alınacak rakamla bir havuz oluşturulacak. Yerli oynatanların hepsine bu para geri dönecekti. Oradan eğitime ve altyapıya yatırım yapılacaktı. Sonra bu rakamlar fazla geliyor diye yavaş yavaş eridi. Bundan çok mutlu olanlar da 'yabancı sayısı fazla' gibi şeyler söylüyor. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi ama 28 Türk ile de oynayabilirsin. Bu, milli takım hocasına da zarar. Ben bunu kabul etmiyorum. Türk Milli Takımı bu sisteme rağmen 2016'ya gitti. 14 yabancı tercih edersen bunun bir bedeli var. Büyük rakamların ödenmemesi adına konuldu. Bazı oyuncularımız çok büyük rakamlara yedek oturuyordu. 'Belki Avrupa'ya giderler' dedim. Avrupa'ya tarihimizin en büyük rakamlarına oyuncu gitti. Benim ilk günden beri duruşum da fikrim de belli. Bu fikrim hiçbir zaman değişmeyecek. Yerli, yabancı diye bir kavram kitabımda yok. TFF nasıl bir karar alırsa buna saygı duyuyorum. Sebebi, bahaneyi kaldıracağız. Avrupa şampiyonu olanların hepsinde yabancı futbolcu sayısı serbest. Hep dünya ve Avrupa şampiyonu onlar oluyor" dedi.
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Kadıköy zaferi 4 milyon TL

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