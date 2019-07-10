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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Kadıköy Ragbi Turnuvası'nda şampiyonlar geçidi

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Kadıköy Ragbi Turnuvası'nda şampiyonlar geçidi

Kadıköy'de ragbi oyuncularının kıyasıya mücadelesi sonucunda kupa sahibini buldu.

Türkiye, İran, Lübnan, Sırbistan gibi ülkelerden 25 takımın katıldığı turnuvada erkek ve kadın ragbi oyuncuları şampiyonluk için 2 gün boyunca ter döktü. Törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

4. Uluslararası İstanbul Ragbi Turnuvası bu yıl da Kalamış Atatürk Parkı'ndaydı. Hafta sonu 25 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada kupalar sahiplerini buldu. Kıyasıya bir rakabete sahne olan turnuva da final İran ve Lübnan takımları arasında oynandı. Şampiyonluk ipini Lübnan takımı Beach Berries göğüsledi. Kazanan takımlar kupalarını Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı'nın elinden aldı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Plaj Ragbi lig turnuvasında, Türkiye ve yurt dışından 300’e yakın Ragbi lig oyuncusu yer aldı.

Ragbi Lig Derneği nedir?
Türkiye'de, “Ragbi Lig” sporunu desteklemek ve geliştirmek adına kurulmuş olan Ragbi Lig Derneği, 2016 Aralık ayından itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) ve Uluslararası Ragbi Lig Federasyonu (RLIF) tarafından desteklenen kuruluşumuz, gösterdiği performans sonucunda RLEF ve RLIF tarafından “Affiliate” statüsü ile birliğe kabul edilmiştir. Türkiye’de gitgide adından daha çok söz ettiren Ragbi Lig; uluslararası müsabakalarda da boy göstermektedir.

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