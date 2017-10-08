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Kadıköy Masterler'de yeni başkan belli oldu!

İstanbul'un Anadolu yakasının efsane futbolcularının oluşturduğu Kadıköy Masterler Kulübü olağan genel kurulunu yaptı. Başkanlığa Kasım Seskintaş seçilirken Genel Kaptan ve menajerliğe Faruk Çavuşoğlu getirildi. Teknik Direktörlüğe ise İsmail Er antrenörlüğe ise İbrahim Üstünışık getirildi.

İsmail ER
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Amaçlarının ülke sporuna ve insanlığına hizmet etmek olduğunu söyleyen Kadıköy Masterler Kulüp Başkanı Kasım Keskintaş, "Hedeflerimiz dostluğu pekiştirmek. Ülkemiz içinde ve yurt dışında Masterlerde en iyi şekilde temsil etmek. Yenilmek ya da yenmek önemli değil. Dostluğu ön planda tuttuk ve hedeflerimiz olan dostluğu sürdürmek. Bunu da başaracağız. Futbol bahane amaç fair-play çerçevesi içinde dostluk ve spor yapabilmek. Dostlarla birlikte olmak ve bir şeyler paylaşmak her şeyden daha önemli." dedi.

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