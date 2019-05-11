Kaderin böylesi...
Kasımpaşa’yı yenip deplasman galibiyeti hasretine son veren F.Bahçe bugün Akhisar’a karşı şanssızlığını kırmak ve üst sıralara tırmanmak için sahada. Akhisar, kazanamazsa lige veda edecek.
Fenerbahçe, ligin 32. haftasında bugün Akhisar’ı ağırlayacak. İki takım arasında son dönemdeki ‘kaderin cilvelerine’ bir yenisi daha eklenecek. İki ekibin son 4 maçında da F.Bahçe’yi deviren Akhisar, birinde rakibini lig şampiyonluğu, diğerinde ise Türkiye Kupası’ndan etmişti. Geçen sezon F.Bahçe, Akigo’yu 3 maçta da yenememişti.
Otobüsle dönmüşlerdi
Ligin yarısında Akhisar’a deplasmanda 3-0 kaybedilen maç sonrasında da F.Bahçe kafilesine İstanbul’a takım otobüsüyle dönme cezası dahi verildi. Ancak sezonunun son düzlüğü öncesi Akhisar, puan tablosunun son sırasına demir attı. Akigo, bu akşam 1 puanla bile ayrılsa küme düşecek, mutlaka kazanması gerek. Genel tabloya bakılınca, taraflar arasında eşitlik mevcut. F.Bahçe ile Akhisar, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek.
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