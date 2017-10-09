Kaçtık ama yakalandık! Millilerin veda maçında 4 gol...

STAT: Veritas Stadyumu

HAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani Fred, Frederic Haquette

FİNLANDİYA: Lukas Hradecky, Paulus Arajuuri, Niklas Moisander, Robin Lod, Perparim Hetemaj (Dk. 60 Kasper Hamalainen), Teemu Pukki (Dk. 88 Pyry Soiri), Rasmus Schüller, Sauli Visnen, Juha Pirinen, Thomas Lam (Dk. 86 Eero Markkanen), Joel Pohjanpalo

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Ozan Tufan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan (Dk. 85 Mehmet Topal), Yusuf Yazıcı (Dk. 75 Emre Mor), Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

GOLLER: Dk. 76 Arajuuri, Dk. 88 Pohjanpalo (Finlandiya) - Dk. 57 - Dk. 83 Cenk Tosun (Türkiye)

SARI KARTLAR: Dk. 90 Moisander (Finlandiya) - Dk. 46 Selçuk İnan, Dk. 49 Okay Yokuşlu, Dk. 74 Yusuf Yazıcı (Türkiye)

NOTLAR:

Rumen çalıştırıcı, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin ile kart cezalısı Caner Erkin'in yanı sıra son antrenmanda sol üst adalesinde ağrı oluşan Kaan Ayhan, Mehmet Topal ve Emre Belözoğlu'nu bu maçın ilk 11'inde sahaya sürmedi.



Yedek kulübesinde ise Serkan Kırıntılı, Harun Tekin, Sabri Sarıoğlu, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Mehmet Topal, Enes Ünal, Cengiz Ünder, Mevlüt Erdinç, Volkan Şen ve Emre Mor oturdu.

Kaan Ayhan'ın son anda kadrodan çıkarılması nedeniyle ay-yıldızlı ekibin maç kadrosunda 22 oyuncu bulundu.



KAPTAN SELÇUK İNAN

A Milli Futbol Takımı'nın, Finlandiya ile oynadığı maçta sahaya Selçuk İnan kaptan olarak çıktı.

Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal'ın da yedek kulübesinde yer alması nedeniyle kaptanlık pazubandını Selçuk İnan taktı.





FİNLANDİYA'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva, son oynadıkları Hırvatistan maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Ojala, Granlund, Skrabb, Sparv ve Hamalinen'in yerine, Vaisanen, Lam, Lod, Pirinen ve Pukki'ye ilk 11'de şans verdi.



SPARV KADRODAN ÇIKARILDI

Ev sahibi takımda maç öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Sparv kadrodan çıkarıldı.

Teknik direktör Kanerva, Sparv'ın yerine Schüller'i ilk 11'de sahaya sürdü.

YILDIRIM DEMİRÖREN TRİBÜNDEN İZLEDİ

Finlandiya ile Türkiye arasında Veritas Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de tribünden izledi.

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.







TURKU'DA SOĞUK HAVA

Turku şehrinde Finlandiya ile Türkiye arasında oynanan mücadele soğuk bir havada başladı.

Maçın başladığı anlarda Turku'da hava sıcaklığı 8 derecenin altındaydı.



TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Finlandiya-Türkiye maçında tribünler büyük ölçüde doldu.

Turku'daki 9 bin 372 kişi kapasiteli Veritas Stadı'nda oynanan maçta, yaklaşık 8 bin taraftar karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşma için çok sayıdaki Türk taraftar da tribündeki yerini aldı.