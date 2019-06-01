Kaç tane yersen 1 fazlasını at!

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“Benim takımlarımda hak eden oynar. Önde baskı kurup çok gol atan takımız.”
Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, başarılarının sırrını, “Çok çalışmak ve takımda aile ortamı kurmak” olarak açıkladı.
Altıparmak, “Benim takımlarımda isimler değil, hak eden oynar. Önde baskı kurup çok gol atan bir takımız. Yediğinden fazla atmak üzerine kurulu bir sistemimiz var” şeklinde konuştu.
OSMANLI VE HATAY MAÇLARI...
Altıparmak, deplasmanda 1-0 galip geldikleri Osmanlıspor maçıyla çıkışlarının başladığını belirterek “O maçı, bir de sahamızda 2-0 kazandığımız Hatay maçını unutamam. Bu maçlar bu başarıda önemli noktalardan ikisiydi” dedi.
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