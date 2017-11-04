Kabustan beter! F.Bahçe yine kayıp...

Stat: Osmanlı
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk. 85 Sadeghian), Musa Çağıran, Regattin (Dk. 71 Doukara), Josue (Dk. 75 Özer Hurmacı), Umar, Serdar Gürler
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 37 Şener Özbayraklı), Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Dk. 89 Soldado), De Souza, Ozan Tufan, Giuliano, Valbuena (Dk. 9 Alper Potuk), Janssen
Goller: Dk. 7 Giuliano (Fenerbahçe), Dk. 89 Umar (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Vrsajevic, Dk. 23 Josue (Osmanlıspor), Dk. 50 Alper Potuk, Dk. 57 Neto, Dk. 68 Şener Özbayraklı, Dk. 79 Neustaedter, Dk. 88 Volkan Demirel (Fenerbahçe)
MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan, topu ceza alanı içindeki Giuliano'ya aktardı. Bu futbolcu önündeki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.
89. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatasıyla topu önünde bulan Sadeghian'ın kaleye gönderdiği topa Volkan Demirel yatarak eliyle müdahale etti. Volkan'dan dönen top, arka direkte kale önündeki Umar'ın ayağından filelere gitti: 1-1
NOTLAR:
VOLKAN DEMİREL 600. MAÇINA ÇIKTI
Ankara'daki maçlar Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 6 maç aradan sonra Osmanlıspor karşısında ilk 11'de yer alarak kariyerinin 600'üncü karşılaşmasına çıktı. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sarı-lacivertli kaptan, kaleyi Carlos Kameni'ye kaptırarak 6 maçtır yedek kulübesinde oturuyordu. 6 haftadır kariyerinin 600'üncü maçını çıkmayı bekleyen Volkan, bugün Osmanlıspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli file bekçisi böylece kariyerindeki 600'üncü maçına çıkmış oldu.
Volkan Demirel, kariyerindeki 600 maçın 571'ini Fenerbahçe, 29'unu ise Kartalspor formasıyla oynadı.
MEHMET EKİCİ VE RVP ANKARA'DA DA YER ALMADI
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Robin van Persie, Osmanlıspor deplasmanında da forma giyemedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süredir sakatlıkları devam eden bu iki isimden Ankara deplasmanında da faydalanamadı. Geçen hafta baş dönmesi nedeniyle kadroda yer almayan Martin Skrtel ise son antrenmanda takımla çalışmalara başladı.