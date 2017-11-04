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Kabustan beter! F.Bahçe yine kayıp...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlı Stadı'ndaki mücadelede Fenerbahçe maça golle başladı. Sarı lacivertliler henüz 7. dakikada Giuliano ile golü başladı. İkinci yarıda ise baskın taraf ev sahibiydi... Maçın son bölümlerinde etkisini daha da artıran Osmanlıspor'da dakikalar 85'i gösterirken Numan'ın kafa vuruşu direkten döndü. 89. dakikada gelişen atakta ise Başkent ekibi Aminu ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca maç, 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla birlikte puanlar paylaşılırken Osmanlıspor puanını 8'e Fenerbahçe ise 17'ye yükseltti. Sarı lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 9'a yükseldi.

AA - Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Stat: Osmanlı 
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu 
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk. 85 Sadeghian), Musa Çağıran, Regattin (Dk. 71 Doukara), Josue (Dk. 75 Özer Hurmacı), Umar, Serdar Gürler 
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 37 Şener Özbayraklı), Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Dk. 89 Soldado), De Souza, Ozan Tufan, Giuliano, Valbuena (Dk. 9 Alper Potuk), Janssen 
Goller: Dk. 7 Giuliano (Fenerbahçe), Dk. 89 Umar (Osmanlıspor
Sarı kartlar: Dk. 21 Vrsajevic, Dk. 23 Josue (Osmanlıspor), Dk. 50 Alper Potuk, Dk. 57 Neto, Dk. 68 Şener Özbayraklı, Dk. 79 Neustaedter, Dk. 88 Volkan Demirel (Fenerbahçe) 

Kabustan beter F.Bahçe yine kayıp...

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan, topu ceza alanı içindeki Giuliano'ya aktardı. Bu futbolcu önündeki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1. 
89. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatasıyla topu önünde bulan Sadeghian'ın kaleye gönderdiği topa Volkan Demirel yatarak eliyle müdahale etti. Volkan'dan dönen top, arka direkte kale önündeki Umar'ın ayağından filelere gitti: 1-1 

NOTLAR:

VOLKAN DEMİREL 600. MAÇINA ÇIKTI
Ankara'daki maçlar Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 6 maç aradan sonra Osmanlıspor karşısında ilk 11'de yer alarak kariyerinin 600'üncü karşılaşmasına çıktı. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sarı-lacivertli kaptan, kaleyi Carlos Kameni'ye kaptırarak 6 maçtır yedek kulübesinde oturuyordu.  6 haftadır kariyerinin 600'üncü maçını çıkmayı bekleyen Volkan, bugün Osmanlıspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli file bekçisi böylece kariyerindeki 600'üncü maçına çıkmış oldu.
Volkan Demirel, kariyerindeki 600 maçın 571'ini Fenerbahçe, 29'unu ise Kartalspor formasıyla oynadı.

Kabustan beter F.Bahçe yine kayıp...

MEHMET EKİCİ VE RVP ANKARA'DA DA YER ALMADI
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Robin van Persie, Osmanlıspor deplasmanında da forma giyemedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süredir sakatlıkları devam eden bu iki isimden Ankara deplasmanında da faydalanamadı. Geçen hafta baş dönmesi nedeniyle kadroda yer almayan Martin Skrtel ise son antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

Kabustan beter F.Bahçe yine kayıp...

 

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