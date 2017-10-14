Trabzonspor, savunmadaki sıkıntıyı milli futbolcu Kaan Ayhan ile çözmek istiyor. Sezona 50. yılda şampiyonluk hedefiyle giren ve yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Trabzonspor, ara transfer döneminde savunmaya bir takviye yapma konusunda karar verdi.

Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için şimdiden nabız yoklaması yapılmaya başlandığı öğrenildi. Menajerlerin devreye girdiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

YENİDEN HAREKAT BAŞLADI

Sezon başında da Kaan Ayhan’ı gündemine alan ancak transferini gerçekleştiremeyen Trabzonspor’un 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçtiği belirtilirken, bu transfer Beşiktaş ile kapıştığı da ayrıca ifade edildi. Kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Kaan, stoper dışında sağ bekte de görev yapıyor olması dikkat çekiyor.(Habertürk)