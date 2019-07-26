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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.07.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın milli takım beklentisi yüksek

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Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın milli takım beklentisi yüksek

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncuları Kaan Ayhan ile Kenan Karaman, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde mücadele eden ay-yıldızlı takımdan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan ile Kenan, takımlarının Avusturya'da yaptığı sezon öncesi kampında AA muhabirine milli takımın performansı ve kulüpleriyle geride kalan sezon hakkında açıklamalarda bulundu. 

Milli futbolcular, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'nın bulunduğu H Grubu'nda 4 maç sonunda 9 puanla liderliği paylaşan ay-yıldızlı takımın son dünya şampiyonu Fransa karşısında aldığı galibiyetin önemine vurgu yaptı. 

Fransa galibiyetinin milli takıma çok şey kattığını aktaran Kaan Ayhan, "İzlanda maçında istediğimiz sonucu alamadık ama öncesinde Fransa galibiyetiyle milletimizi gururlandırdık. Fransa maçından sonra farklı bir atmosfer vardı. O atmosferi yakalamak, benim gözümde İzlanda galibiyetinden önemliydi. Fransa galibiyetinden sonra çok şey umuyoruz. Hepimizin inancı ve öz güveni yükseldi. İnşallah bu durum takımın performansına yansır ve istediğimiz skorlara ulaşırız." diye konuştu. 

Kenan Karaman ise ay-yıldızlı takımla EURO 2020'ye katılacaklarına inandığını belirterek, "Fransa maçı bütün ülke için çok büyük bir başarıydı. Hem ülkemizi hem de kendimizi gururlandırdık. İnşallah daha çok böyle maçlar çıkarırız. Çok güzel bir ekibimiz var. Daha da iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. İzlanda maçı kötü geçti ama bizi çoğu şey olumsuz etkiledi. Kendimizi yüzde 100 maça veremedik. Bu gruptan çıkacağımıza ve Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Kaan: "Genç kardeşlerimle gurur duyuyorum" 

Kaan Ayhan, milli takım savunmasındaki arkadaşları Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik'in önemli transferleriyle gurur duyduğunu söyledi. 

Milli oyuncu, daha fazla Türk futbolcunun Avrupa'nın önemli takımlarına transferi görmeyi umduğunu aktararak, "Genç kardeşlerimi, Türkiye'nin yeteneklerini Avrupa'nın en iyi kulüplerinde ve liglerinde görmek gurur verici. Tüm ülkenin maçları daha farklı ve heyecanlı şekilde izleyeceğini düşünüyorum. İnşallah bunun devamı gelir, çocuklarımıza ve gençlere örnek olurlar. İnşallah Avrupa'da birkaç isim daha görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan Ayhan ve Kenan Karamanın milli takım beklentisi yüksek

Genç futbolculara tavsiye 

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, genç futbolcu adaylarına çok çalışmalarını, hayallerini ve hedeflerini sürekli yüksek tutmalarını tavsiye etti. 

Kardeşi Mertcan'ın da Schalke 04 altyapısında oynadığını anlatan 24 yaşındaki Kaan, şunları kaydetti: 

"Mertcan'a her zaman hayal kurmaktan korkmamasını öneriyorum. Türk arkadaşlarımda ve ailelerinde gördüğüm bir şey var; sanki büyük hayal kurmaktan korkuyoruz. 19 yaşına kadar idare ediyoruz, başarılı bir dönem geçiriyoruz. Sonrasında 'Buraya kadar mı?' veya 'Bundan sonrasını başarabilir miyim?' sorularıyla meşgul oluyoruz. Kendinize büyük hedef koyun, hayallerinizden vazgeçmeyin ve hayal etmekten korkmayın. Avrupa'nın büyük liglerinde, bizden de daha başarılı bir kariyere sahip olabileceğinizi göz önünde tutun. Biz de çevremizden, Türk oyuncuların Bundesliga'ya yükselmesini isteriz." 
Bundesliga'da daha fazla Türk futbolcu görmek istediğini dile getiren 25 yaşındaki Kenan da, "Hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki genç arkadaşlarımıza çok çalışmalarını öneriyorum. Her zaman iki gömlek daha üstün olmaları gerekiyor. Kendilerine her zaman güvensinler. Hayallerini hiçbir zaman kaybetmesinler. Daha çok genç Türk futbolcunun Bundesliga'da futbol oynamasını çok isterim. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok görürüz." diye konuştu. 

Fortuna Düsseldorf performansı 

Milli futbolcular, geride kalan sezonun kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi. 

Kaan ve Kenan, yeni çıktıkları Bundesliga'yı 10. sırada bitirdikleri takımları Fortuna Düsseldorf'la performanslarını değerlendirdi. 

Sezona iyi başlamadıklarını anlatan Kaan, "Tüm takım için yeni bir durum yaşadık. Bundesliga'ya takım olarak iyi başlayamadık. Kendi performansımdan da memnun değildim. İkinci yarı hem takım olarak hem de kendi adıma iyi geçti. Kendi performansımdan memnunum. Özellikle milli takımda aldığımız skorlar ve attığım goller sezon sonunda bana büyük mutluluk verdi." ifadelerini kullandı. 

Kenan ise Fortuna Düsseldorf'a geride kalan sezonun başında transfer olduğunu hatırlatarak, "Benim için her şey yeniydi. Yeni transfer olmuştum. Takımdan birkaç kişiyi tanıyordum. Kaan ile uzun yıllardır süren bir arkadaşlığımız var. Takım beni çok sahiplendi. Bu da performansıma yansıdı. İlk yarıda sakatlığımdan dolayı 7 maç kaçırdım. İkinci yarı toparladım ve iyi bir performans sergiledik. Sonunda ligde kaldık. Kimse bunu beklemiyordu. Büyük bir başarı geldi." şeklinde görüş belirtti. 

Kanatlarda da görev yapabilen Kenan Karaman, kendisini santrforda daha rahat hissettiğini anlatarak, "Geçen sezon Bundesliga'da santrfor bölgesinde oynadım. Hannover 96'dayken kenarlarda oynuyordum. Düsseldorf'a beni santrfor olarak aldılar. Kendimi en iyi hissettiğim yer burası. Özelliklerin daha uygun. Tipik bir kanat oyuncusu değilim ama kanatta da tam bir görev adamı gibi oluyorum. Herhalde çoğu hoca bunu beğeniyor. Hem defansif hem de ofansif açıdan takıma yardım edebiliyorum. Milli takımda da son maçta kanatta oynadım ama aslında kanat özelliklerim yok." değerlendirmesinde bulundu. 

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