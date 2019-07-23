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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.07.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Kaan Ayhan: "Türkiye'den şimdiye kadar bir teklif almadım"

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Kaan Ayhan: "Türkiye'den şimdiye kadar bir teklif almadım"

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman, takımlarının Avusturya'da yaptığı sezon öncesi kampında AA muhabirine kariyer planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fortuna Düsseldorf'ta mutlu olduğunu belirten Kaan Ayhan, büyük liglerde ve takımlarda oynamayı istediğini belirterek, "Her şeyin hayırlısı olsun. Daha büyük ve başarılı takımlarda oynamak insanın aklından geçiyor. Yaz transfer döneminde birkaç kulüple görüştük. 'Burada mutsuzum.' veya 'Bu sezon kesinlikle gitmek istiyorum.' diye bir şey demiyorum. İleride ne olacağını bilemiyorum ama inşallah bir gün daha iyi yerlere geliriz. Belki de Kenan ile bir takıma transfer oluruz. Ancak ilk hedefim bu sezon Düsseldorf'ta başarılı bir sezon geçirmek." diye konuştu.

Kenan ile kendisinin ortak düşüncesini dile getiren milli futbolcu, "En doğru takımı bekliyorum. Benim durum Kenan için de geçerli. Hem zamanlama hem de takım olarak doğru anı bekliyoruz. O yüzden stres yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Türkiye'den şimdiye kadar bir teklif almadım"

Kaan Ayhan, Avrupa'nın farklı liglerinden teklif geldiğini ancak Türkiye'den bir teklif almadığını söyledi.

Transfer konusunda stres yapmadığını anlatan 24 yaşındaki stoper, "Türkiye'den şimdiye kadar bir teklif almadım. Avrupa'nın farklı ülkelerinden bazı teklifler geldi ama doğru teklifi ve doğru kulübü bekliyorum. Belki de en doğrusu burada kalmak olabilir. O yüzden stres yapmıyorum. Burada da çok mutluyum. Hayırlısı neyse o olur inşallah." şeklide görüş belirtti.

Kaan, "Bir gün Türkiye'de oynamayı düşünür müsün?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"Herkesin kendi kariyer planı var. Şimdiye kadar Türkiye'den net bir teklif gelmediği için bu soruya cevap veremeyeceğim. Türkiye, memleketim. Çok enteresan bir ülke ve lig. Türkiye'nin havası ve atmosferi farklı. İnşallah bir gün o günleri görürüz ama şu anda hem Düsseldorf ile sözleşmem hem de farklı hedeflerim var. Avrupa'nın büyük, ismi olan bir takımına gitmeyi düşünüyorum."

- Kenan Karaman: "İnşallah bir gün daha da büyük takımlarda oynarız"

Milli futbolcu Kenan Karaman ise büyük takımlarda oynamak istediklerini belirterek, söz konusu kulüplere hazır gitmenin önemli olduğunu vurguladı.

"Bir futbolcunun hedefleri ve hayalleri her zaman büyük olması lazım." diyen 25 yaşındaki golcü futbolcu, "Çok çalışıp, performansımızda devamlılık gösterip diğer adımı atmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hem Kaan hem de ben bu potansiyele sahibiz. İnşallah bir gün daha da üst seviye ve büyük takımlarda oynarız ama bence en önemli şey oralara hazırlıklı gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan Ayhan: Türkiyeden şimdiye kadar bir teklif almadım

- Kenan İspanya, Kaan İtalya'ya yakın

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, birbirlerini en yakıştırdıkları ligi açıkladı.

Takım arkadaşı Kenan'ın İspanya'ya yakın olduğunu aktaran Kaan, "Kenan için net bir ülke var. Kenan'ın menajeri olsam İspanya'yı önerirdim. Kendisi de orayı tercih eder." diye konuştu.

Kenan ise Kaan için, "Kendisine de bunu birkaç kez söylemiştim. Ben onu İtalya'da büyük takımlarda görüyorum. Savunma anlayışı çok iyi. Onun özellikleri İtalya'da çok dikkati çeker. İtalya, zaten futbolda defansın merkezi. Kendisini İtalya'nın büyük takımlarına yakıştırıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ümit Milli Takım'dan beri ayrılmaz bir ikiliyiz"

Ay-yıldızlı futbolcular, Ümit Milli Takım'dan beri ayrılmaz bir ikili olduklarını söyledi.

Kamplarda aynı odayı paylaştıklarını anlatan Kaan Ayhan, "Hep aynı odada kalıyoruz. Ümit Milli Takım'dan beri ayrılmaz bir ikiliyiz." dedi.

Fortuna Düsseldorf ve A Milli Takım idmanlardan sık sık karşı karşıya geldiklerini anlatan Kaan, "Antrenmanlarda Kenan'ı gördüğümde 2-3 adım yana kaçıyorum. Çünkü fizik olarak çok güçlü. Aynı zamanda çok süratli. Antrenmanda Kenan'ın uzağında kalmayı tercih ederim." açıklamasını yaptı.

Kenan Karaman ise birbirlerini iyi tanıdıklarını vurgulayarak, "Kaan'a karşı oynamayı hiç sevmem. Çünkü beni çok iyi tanıyor. Her zaman diğer stoperden yana kayarım." şeklinde konuştu. 

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