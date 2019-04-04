Kaan Ayhan için dudak uçuklatan rakam!
Fortuna Düsseldorf forması giyen milli stoper Kaan Ayhan'ın talipleri artıyor... Fortuna Düsseldorf yönetiminin de güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen milli stoperin bonservis bedelini de 8 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.
Fortuna Düsseldorf forması giyen milli stoper Kaan Ayhan, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Alman basını, konuyla ilgili olarak gündem yaratan bir habere yer verdi
Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un forması giyen 24 yaşındaki mili futbolcu Kaan Ayhan, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu.
Siyah Beyazlı yönetimin stoperin yanı sıra sağ bek mevkiinde de görev yapabilen yıldız ismi önümüzdeki yaz kadrosuna katabilmek için girişimlerde bulunacağı öne sürülmüştü.
Konuyla ilgili olarak Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Bild'den gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Gazete, sözleşmesi 2021 yazında sona erecek futbolcuyla Bundesliga'dan Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach'ın da ilgilendiğini öne sürdü.
Öte yandan Fortuna Düsseldorf yönetiminin de güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen milli stoperin bonservis bedelini de 8 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.
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