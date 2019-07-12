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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Temel ELCİVAN / DHA
12.07.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Kaan Ayhan: Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması gurur verici

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Kaan Ayhan: Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması gurur verici

Milli futbolcu Kaan Ayhan, "Türk futbolcularının Avrupa liglerinde futbol oynaması, sadece benim değil tüm Türk halkının hoşuna gidiyor. Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcu sayısının artması gurur verici" dedi.

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, takımının Almanya 6'ncı Lig ekiplerinden SV Sonsbeck'i 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fortuna Düsseldorf, 3'üncü hazırlık maçında 100'üncü yılını kutlayan Almanya 6'ncı Lig ekibi SV Sonsbeck ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Düsseldorf karşılaşmadan Oliver Fink, Timo Bornemann ve Shinta Appelkamp'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadele Milli futbolcu Kaan Ayhan ikinci yarının başında oyuna dahil olurken, görev alırken, geçtiğimiz hafta sağ ayağından ufak bir sakatlık geçiren Kenan Karaman forma giymedi. Karşılaşmanın ikinci yarsının başında oyuna dahil olan Kaan Ayhan, "Hazırlık dönemindeyiz. Her şey yolunda gidiyor. SV Sonsbeck karşısında biraz zorlansakta, hazırlıkların ortasındayız. Sonuçlardan çok hazırlık maçlarında eksiklerimizi görerek, kondisyonumuzu üst seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu açıdan iyi bir maç oldu diyebilirim" diye konuştu.

Kaan Ayhan: Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması gurur verici

"GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSIMDAN BEN DE ÇOK MEMNUNDUM"
Önümüzdeki sezondaki hedefleriyle ilgili de konuşan Milli futbolcu, "Takım olarak hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bununla beraberde bireysel başarıyı da elbette isterim. Geçen sezonki performansımdan ben de çok memnundum. En azından aynı başarıyı bu sezonda tekrarlamak istiyorum. Geçen sezon olduğu gibi yeni gollere imza atmak isterim. Ama dediğim gibi öncelik takım olarak hedeflerimize ulaşmakta" şeklinde konuştu.

Kaan Ayhan: Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması gurur verici

"AVRUPA LİGLERİNDE TÜRK FUTBOLCU SAYISININ ARTMASI GURUR VERİCİ"
Son dönemlerde Bundesliga ve Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması sorulan Kaan Ayhan, "Yetenekli Türk futbolcularının Avrupa liglerinde futbol oynaması, yalnız benim değil tüm Türk halkının hoşuna giden bir durum. Yabancı liglerde oynayan Türk futbolcusu, Türk futbolunu ve Türkiye'yi temsil ediyor, adını duyuruyor. Bu bakımdan Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması gurur verici. İnşallah genç kardeşlerim ve arkadaşlarımla birlikte bu yola en iyi şekilde devam ederiz. Bu durumun Milli takıma da faydası olur. Amacımız Türk futbolu ve futbolcusu adından başarılarıyla söz ettirsin" ifadelerini kullandı.

"FRANSA GALİBİYETİ İLE YAKALANAN HAVAYI DEVAM ETTİRECEĞİZ"
A Milli Futbol Takım'ın yeni dönemini de değerlendiren 24 yaşındaki savunmacı, "Milli takımda yeni dönemde iyi bir hava yakaladık. Özellikle Fransa karşısında kazandığımız galibiyetin, sadece takım arasında değil tüm ülke çapında yeni bir coşku, yeni bir heyecan yaşattığını düşünüyorum. Umarım yeni dönemde yeni başarılar elde ederiz. İzlanda karşısında istediğimiz sonucu alamadık. Ancak dediğim gibi Fransa galibiyeti hepimize bir özgüven getirdi. İnşallah büyük gurur yaşayacağımız sonuçlar alırız. Milli takim ve ülke insanımızla yeni sevinçler yaşarız" dedi.

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