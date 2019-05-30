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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.05.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Kaan Ay ve Yönetimi, mali olarak oy çokluğuyla ibra edildi!

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Kaan Ay ve Yönetimi, mali olarak oy çokluğuyla ibra edildi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağan kongresinde Kaan Ay başkanlığındaki yönetim kurulu mali olarak oy çokluğuyla ibra edildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki genel kurul toplantısında divan başkanlığına Bilge Kosbatur seçildi.

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından 2018-2019 dönemi mali ve idari raporları okunarak, gelir gider bilançosu ile 2019-2020 sezonu tahmini bütçesi açıklandı. Eskişehirspor'un 20 Mayıs itibarıyla borcunun 173 milyon 668 bin lira olduğu bildirildi.

Kulüp başkanı Kaan Ay, kongrede yaptığı konuşmada, görev sürecince yönetimine destek olanlara teşekkür etti.

Ay, 2,5 yıl kapalı olan transfer tahtasını açıp 14 oyuncuya imza attırarak alternatifli bir kadro kurduklarını dile getirdi. Kadronun korunması durumunda gelecek sezon ilk 6 sırayı zorlayacaklarını belirten Ay, şöyle konuştu:

"Puan silme cezalarının önüne geçtik. Öz kaynaklarımız ve çeşitli desteklerle kulübün ihtiyaçlarını karşıladık. Kulübe bir zarar gelmesini engelledik. Yönetim olarak 10 milyon 531 bin lira kaynak yarattık. Kulübü hiç borca sokmadan yönettik. Eskişehirspor'u kavgalardan uzak tuttuk. Altyapımıza ciddi yatırımlar yaptık. Başarının sahipleneni çok olur ancak başarısızlığı kimse sahiplenmez. Çok şükür birçok konuda başarılı olduk. Bütün kariyerimizi bitirmek üzere yola çıktık. 36 yaşında başkan oldum. Bu şehre bir vefa borcum vardı. Bu hizmetleri yaparak borcumu ödediğimi düşünüyorum. 3,5 aylık görev süremde beni yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum."

Daha sonra yapılan oylama, Kaan Ay başkanlığındaki yönetim kurulunun mali bakımdan oy çokluğuyla ibrası edilmesiyle sonuçlandı. 

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Kaan Ay ve Yönetimi, mali olarak oy çokluğuyla ibra edildi

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