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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.12.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Juve'yi Ronaldo kurtardı

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Juve'yi Ronaldo kurtardı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, konuk olduğu Atalanta ile 2-2 berabere kalarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligin 18. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşan lider Juventus, henüz 2. dakikada Atalantalı Berat Djimsiti'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Atalanta, 24. dakikada Duvan Zapata ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Juventus'ta Rodrigo Bentancur, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik futbolcuyla mücadele etmesinin avantajından yararlanan Atalanta'da 53. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Zapata, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmaya yedek kulübesinden başlayan ve 65. dakikada Sami Khedira'nın yerine oyuna dahil olan Juventus'un yıldız oyuncusu Portekizli Cristiano Ronaldo, 78. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Juventus'ta Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran lider konumdaki Juventus, ligde namağlup lider unvanını sürdürdü. Atalanta ise maç fazlası ve 25 puanla 8. sırada yer aldı.

- Milan'dan kötü rekor

Günün öne çıkan diğer karşılaşmasında Milan, küme düşme hattında yer alan Frosinone ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika boyunca sahada kaldığı Milan, 1984 yılından bu yana ligde ilk kez 4 maç boyunca gol atamayarak kötü bir rekora imza attı.

Ligde puanını 28'e yükselten Milan, maç fazlasıyla 6'ncı sırada yer alırken, 10 puanlı Frosinone ise 19. sırada kaldı.

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