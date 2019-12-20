Juventus'un yeni forması şaşırttı! Arapça...

Spor Arena Dış Haberler | Süper Kupa finalinde 22 Aralık Pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Lazio ile kozlarını paylaşacak olan Juventus, sıradışı bir forma tasarladı.

Juventus, Arabistan'da oynanacak Lazio maçı için oyuncuların isimlerinin Arapça yazılı olduğu yeni formalar tasarlattı. Formalar, internet üzerinden satışa çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi Giorgio Ricci, bu hamleyle tüm dünyadaki taraftarlarını kucaklamak istediklerini söyledi.

Formaların tasarımında Arap kaligraf Shaker Kashgari'nın imzası bulunuyor.

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