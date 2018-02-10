Juventus’un liderlik maçında Buffon tarihe geçti
Fiorentina ile Juventus, İtalya Ligi’nin 24.haftasında karşı karşıya geldi. Artemio Franchi’de oynanan mücadelede gülen taraf 2-0’lık skorla Juventus oldu.
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Juve sahadan 2-0 üstün ayrıldı.
Juventus ikinci yarıda işi bitirdi
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Juventus’a galibiyeti getiren golleri 56.dakikada Federico Bernardeschi ile 86.dakikada Gonzalo Higuain kaydetti.
Buffon 500 dedi
Öte yandan Juventus ve İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Fiorentina karşısında Juventus formasını ligde 500. defa giydi.
Juventus maç fazlasıyla lider
Bu sonucun ardından Juventus 62 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fiorentina ise 31 puanda kaldı. Öte yandan Serie A’da Napoli ile Lazio arasında 10 Şubat Cumartesi (bugün) oynanacak maçın sonucu merakla bekleniyor.
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