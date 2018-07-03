Juventus'tan Ronaldo'ya çılgın teklif
Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid geleceği hala belirsiz ve Juventus’un Portekizli yıldızı renklerine katması bekleniyor.
Juventus kulübü, Real Madrid ile Ronaldo arasındaki anlaşmazlığı farkında ve bu durumu avantaja çevirmek istiyor. Tuttosport’un haberine göre İtalyan ekip ile Ronaldo arasında anlaşma sağlandı. 2022’ye kadar sürecek kontrat için Ronaldo’ya yıllık 30 milyon Euro ödenecek.
Real Madrid’in serbest kalma bedeli olarak 1 milyar Euro belirlediği, Juventus’un ise bu rakamı aşağı çekmek için çalışacağı yazılırken, eğer bir oyuncu gitmek isterse, onu takımda tutmanın mümkün olmadığının altı çizildi. Ronaldo için önemli olanın para olmadığı, Juventus’un kendisine verdiği değer olduğu yazıldı.
Gonzalo Higuain’i bu transfer döneminde elinden çıkarmayı planlayan Juventus, ilerleyen yaşına (34) rağmen Ronaldo’yu 1 numaralı golcü opsiyonu yapmak istiyor. Bazı kesimlerce, Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a geçmesi kariyeri için geri adım olacak diye yorumlanırken, olur da Juventus ile Şampiyonlar Ligi kazanırsa, 3 farklı takımla zirveye ulaşmak da büyük bir başarı öyküsü olacak dendi.
Juventus, son 7 sezonda şampiyon olduğu Serie A’da rakipsiz görüntüsüyle dikkat çekerken, son 4 yılda 2 kere final oynadığı ve müzesine götürmeyi çok istediği Şampiyonlar Ligi kupasına bir türlü ulaşamıyor.
Ronaldo’nun takımdaki eksik parça olduğu ve bu transferle Devler Ligi’nde zirveye yerleşecekleri düşünülüyor.
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