Juventus'tan Ronaldo'ya ceza yok
İtalya Serie A'da oynanan Juventus - Milan maçının 55. dakikasında oyundan alınan ve hocasına tepki gösteren Cristiano Ronaldo'ya ceza verilmeyeceği kaydedildi.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Ronaldo'nun oyundan çıkarken, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'ye galiz küfür ettiği iddia edilnmişti.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Portekizli yıldıza kulüp tarafından bir ceza verilmeyecek. Öte yandan dünya yıldızı futbolcunun, takım arkadaşlarından özür dileyeceği kaydedildi.
Juventus'un İtalyan teknik direktörü Sarri, maçtan sonra Ronaldo ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sakatlığı vardı ve fedakarlık yapıp sahaya çıktı. 55 dakika iyi iş çıkardı ve sahada onu durgun gördüm ve oyundan aldım. Onun bu hareketi hoşuma gitti. Bir futbolcu oyundan çıkarken buna içerlemiyorsa sıkıntı var demektir"
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