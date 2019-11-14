Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo paylaşımı!
Juventus, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynadığımız maç öncesinde Merih Demiral'a başarılar diledi.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, EURO 2020 Elemeleri kapsamında Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı maçtan önce Merih Demiral paylaşımı yaptı.
İtalyan ekibinin resmi hesabından yapılan paylaşımda, Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'nun birlikte çekildiği fotoğrafa yer verildi ve her iki yıldıza da başarıla dilendi.
Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bu akşam oynanacak EURO 2020 elemeri maçlarında her ikinize de başarılar!"
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