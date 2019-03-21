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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
21.03.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Juventus'tan flaş hamle! Ronaldo tutuklanmasın diye...

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Juventus'tan flaş hamle! Ronaldo tutuklanmasın diye...

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun tutuklanma ihtimaline karşı önlem aldı!

Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğuna koşan Juventus, Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun tutuklanma riski nedeniyle önümüzdeki yaz katılacağı International Champions Cup'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmemesini talep etti.

Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğuna koşan Juventus'un, Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'yu korumak adına çok konuşulacak bir talepte bulunduğu öne sürüldü.

New York Times'ın okuyucularla paylaştığı habere göre İtalyan devi, tecavüz suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ronaldo'nun tutuklanma tehlikesine karşı bu yaz katılacağı International Champions Cup'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmemesini istedi.

2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Kathryn Mayorga adındaki bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen 33 yaşındaki futbolcu, konunun kapanması için 375 bin dolarlık sus payı ödediğini kabul etmişti. Ancak Mayorga konuyu geçtiğimiz aylarda yargıya taşımıştı.

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Juventustan flaş hamle Ronaldo tutuklanmasın diye...

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