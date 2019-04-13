Juventus'tan 100 milyon Euro'luk transfer hamlesi! Joao Felix...
Juventus, Benfica'nın yükselen değeri Joao Felix için kesenin ağzını açıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a attığı üç golle adınan söz ettiren 19 yaşındaki Benficalı yıldız Joao Felix, bir süredir devlerin radarındaydı. Genç futbolcu ile ilgili ilk hamle ise İtalya devi Juventus'tan geliyor.
Tuttosport'un haberine göre Torino temsilcisi, Paulo Dybala'yı satarak Felix'i kadrosuna dahil edecek. Juve'nin Dybala satışından gelecek 100 milyon Euro'yu Felix transferi için ayıracağı ifade edildi.
Son dönemde Juventus Teknik Direktörü Maximilano Allegri'nin ilk tercihi olmayan Arjantinli, 37 maçta 10 gol atabildi.
Benfica'da 36 maçta 15 gol ve 7 asisti bulunan Felix ise bu transfer sezonunun bir numaralı gündemi olacağa benziyor.
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