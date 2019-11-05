Juventus'ta De Ligt yok, Merih Demiral'a şans doğdu!
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçta Merih Demiral'ın oynaması bekleniyor.
Spor Arena Dış Haber | Bu sezon Juventus'ta sadece 1 maça çıkabilen Merih Demiral'a forma şansı doğdu.
İtalyan ekibinin ilk 11'inde oynayan savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, sakatlığı sebebiyle Rusya'ya götürülmedi.
Hollandalı stoper yerine Juventus'ta iki aday bulunuyor: Daniele Rugani ve Merih Demiral...
MERİH, RUGANI'NİN ÖNÜNDE
Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin Merih Demiral'ı bir adım önde gördüğü ve Lokomotiv Moskova maçında stoper olarak Milli futbolcuyu oynatacağı belirtildi.
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