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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.07.2019 - 21:11, Son Güncelleme:

Juventus'a transfer olan Merih Demiral kimdir?

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Juventus'a transfer olan Merih Demiral kimdir?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan, Merih Demiral, dünya devi Juventus'ın kadrosuna katıldı. Gündeme gelen haberin ardından, 18 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın futbol kariyeri sporseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, milli futbolcu Merih Demiral kimdir?

İtalya Serie A devi Juventus, Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral'i 2024 yılına kadar renklerine kattı. Başta genç stoperi transfer edip 1 yıl daha Sassuolo'ya kiralamayı düşünen İtalyan temsilcisi, Merih'in Fransa karşısında gösterdiği inanılmaz performansın ardından çark etti ve oyuncuyla sözleşme imzaladı. İşte, Merih Demiral'in kariyer hayatına ilişkin bazı bilgiler.

MERİH DEMİRAL'IN FUTBOL KARİYERİ

Merih Demiral, 5 Mart 1998 Kocaeli doğumludur. Defans pozisyonunda görev yapan milli futbolcu, futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlamıştır.

2016 yılında Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz üçüncü ligi ekibi AC Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapı takımına gönderildi.

2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de ARC Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting CP kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması da giydi.

15 Ağustos 2018'de Türk kulübü Alanyaspor'a kiralık olarak katıldı. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2019'daki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2019'da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı. Bir de kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019'da €3.5 milyon karşılığında kalıcı olarak Alanyaspor'a transfer oldu. 30 Ocak 2019'da, satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiralık olarak verildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna girerek giydi.

 

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