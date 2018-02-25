Juventus ve Atalanta kara takıldı!
İtalya Ligi’nin 26.haftasında Juventus ile Atalanta takımları arasında oynanması planlanan karşılaşma öncesi kar yağışı dikkatlerden kaçmadı.
Normal şartlarda 25 Şubat 2018 Pazar günü saat 20:00’de başlaması gereken mücadele hava muhalefetiyle ertelendi.
Juventus haftaya 65 puanla girerken, Atalanta ise 38 puanda haftaya girmişti. Öte yandan iki takım arasındaki karşılaşma, İtalya Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak ileri bir tarihte oynanacak. (AJANSSPOR)
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