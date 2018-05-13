Juventus üst üste 7. kez şampiyon!
İtalya Serie A'da Juventus, lig bitimine 1 hafta kala Napoli'nin önünde şampiyonluğunu ilan etti.
İtalya Serie A'da Juventus, 37. haftada Roma ile 0-0 berabere kalarak lig bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Torino temsilcisi üst üste 7 Serie A şampiyonluğu elde ederek tarih yapraklarına bir altın sayfa daha ekledi.
Radja Nainggolan'ın 68. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise Roma formasıyla ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.
Takımın kaptanı Gianluigi Buffon, 9 Serie A şampiyıonluğu elde eden ilk futbolcu oldu. 40 yaşındaki file bekçisi 8 şampiyonluk kazanarak bu rekoru elinde bulunduran Giovanni Ferrari'yi geçti.
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