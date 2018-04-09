Juventus tur için yeni sistem deniyor, 4-2-4 sürprizi!
İtalya'nın Tuttosport gazetesi, ilk maçı Real Madrid'e 3-0 kaybeden Juventus'un, rövanş maçına 4-2-4 ile çıkabileceğini yazdı.
Gazetede yer alan habere göre, öncelik 4-3-3'e verilecek.
Bu taktiğe göre Matuidi-Pjanic-Khedira orta üçlüsünün en önünde Gonzalo Higuain yer alacak. Higuain'e kanatlarda desteği Douglas Costa, Cuadrado ve Mandzukic'ten ikisi verecek.
Kritik rövanş öncesi, hafta sonu oynadıkları Benevento maçında hat-trick yapan Paulo Dybala cezalı.
4-2-4 düzeni ile çıkılması durumunda ise Matuidi kenarda bekleyecek.
Mandzukic, Higuain'in yanında yer alacak. Khedira ve Pjanic orta alanı korurken, Douglas Costa ve Cuadrado kanatlardan destek verecek.
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