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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Foto: Getty Images
05.12.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Juventus transferde sona geldi! Geri dönüyor...

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Juventus transferde sona geldi! Geri dönüyor...

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, 2016-17 sezonu başında 105 milyon Euro'ya Manchester United'a yolladıkları Paul Pogba'yı geri almak için girişimlerini hızlandırdıklarını açıkladı!

The Sun'ın haberine göre, Manchester United'da beklentilerin altında kalan Paul Pogba, Juventus'a geri dönüyor.

2016-17 sezonu başında 105 milyon Euro'ya Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutan Fransız yıldız, Jose Mourinho ile de yıldızını bir türlü barıştıramadı.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Pogba'yı İtalya'ya geri döndüreceklerini şu sözlerle açıkladı:

"Geri dönüş? Bunu birçok kez konuştuk, teklifimizi yaptık. Çok iyi bir oyuncu ama şu an Manchester United oyuncusu. Takımın şu anki kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz. Elimizde çok iyi bir kadro var ve onların futbolundan keyif alıyoruz. Aynı anda birden çok isme çok fazla maaş vermek her zaman mümkün olmuyor."

Manchester United 2-1 Everton (MAÇ ÖZET)Premier Lig 10. hafta mücadelesinde Manchester United kendi sahasında milli oyuncu Cenk Tosun’un forma giydiği Everton’ı 2-1 mağlup etti. Old Trafford’da oynanan müsabakada gol perdesini Paul Pogba açtı. 27. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Pickford kurtardı. Pickford’dan seken top bir kez daha Pogba’nın önüne düşerken, yıldız oyuncunun vuruşu bu kez ağlarla buluştu ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı. 49. dakikada Anthony Martial, Pogba’nın asistinde ağları sarstı ve farkı 2’ye çıkardı. 77. dakikada ise Gylfi Sigurdsson penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu tayin etti: 2-1. Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 78. dakikada Theo Walcott’ın yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Manchester United puanını 17’ye yükseltirken, Everton ise 15 puanda kaldı.
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