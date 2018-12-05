Juventus transferde sona geldi! Geri dönüyor...
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, 2016-17 sezonu başında 105 milyon Euro'ya Manchester United'a yolladıkları Paul Pogba'yı geri almak için girişimlerini hızlandırdıklarını açıkladı!
The Sun'ın haberine göre, Manchester United'da beklentilerin altında kalan Paul Pogba, Juventus'a geri dönüyor.
2016-17 sezonu başında 105 milyon Euro'ya Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutan Fransız yıldız, Jose Mourinho ile de yıldızını bir türlü barıştıramadı.
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Pogba'yı İtalya'ya geri döndüreceklerini şu sözlerle açıkladı:
"Geri dönüş? Bunu birçok kez konuştuk, teklifimizi yaptık. Çok iyi bir oyuncu ama şu an Manchester United oyuncusu. Takımın şu anki kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz. Elimizde çok iyi bir kadro var ve onların futbolundan keyif alıyoruz. Aynı anda birden çok isme çok fazla maaş vermek her zaman mümkün olmuyor."
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