Juventus Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Juventus Tottenham maçı ile bu akşam heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde maçın canlı yayınlanıp, yayınlanmayacağı ve şifreli olup olmadığı izleyen tarafından merak ediliyordu. Juventus Tottenham karşılaşması bu akşam şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Juventus Tottenham maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Juventus Tottenham maçı bu akşam şifresiz olarak yayınlanacak ve karşılaşma saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak
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