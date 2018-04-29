Juventus son anda!
Inter ile Juventus, Serie A'nın 35. haftasında karşılaştı. 10 kişilik rakibi karşısında öne geçmesine rağmen geriye düşen Juve, son bölümlerde bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.
13' 0 - 1 Douglas Costa
15' Matias Vecino - Kırmızı kart
52' 1 - 1 Mauro Icardi
65' 2 - 1 Andrea Barzagli (Kendi kalesine)
87' 2 - 2 Juan Cuadrado
89' 2 - 3 Gonzalo Higuain
35. haftanın dev maçında Inter, sahasında lider Juventus'u konuk etti. Juventus, 13. dakikada Dougla Costa ile öne geçerken, iki dakika sonra doğrudan kırmızı kart gören Vecino, Inter'i sahada 10 kişi bıraktı. Juventus 45+4. dakikada Matuidi ile ikinci golü bulsa da, VAR kararı sonrası gol geçersiz sayıldı ve ilk yarı Juve'nin 2-0'lık üstünlüğü ie tamamlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan 10 kişilik Inter, 52. dakikada Arjantinli golcüsü Icardi ile skora denge getirdi.
65. dakikada Milanıo ekibi öne geçti. Perisic'in vuruşunda Barzagli'ye çarpan top ağlara gitti ve durum 2-1'e geldi.
87. dakikada Cuadrado ile skoru dengeleyen Juventus, 89. dakikada da Arjantinli golcsü Higuain ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-2 galip ayrılarajk çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Juventus, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 88 yaptı. Inter ise 66 puanla 5. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi yolunda yara aldı.
(Ajansspor)
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