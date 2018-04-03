Juventus - Real Madrid maçına iddaa oynayacakların dikkatine!
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden Juventus ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi iki takım hakkındaki önemli bilgiler şu şekilde...
Juventus - Real Madrid, takımlardan son haberler, iddaa oranları
- Geçen sezonun finalistleri, bu sefer kozlarını çeyrek finalde paylaşıyor.
- Bu kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.
- 2014/15 yarı finalinde de karşılaşmışlar, finale yükselen takım Juventus olmuştu.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne Barcelona yenilgisiyle başlayan Juventus, sonrasında oynadığı 7 maçı kaybetmedi. (3 beraberlik)
- Orta sahadan Miralem Pjanic ve stoper Mehdi Benatia cezalı.
- Giorgio Chiellini, Alex Sandro ve Rodrigo Bentancur ise sarı kart cezası sınırında.
- Alex Sandro’nun Real Madrid maçında oynaması şüpheli.
- Geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Milan maçında forma giymeyen Mario Mandzukic’in durumu da belirsiz.
- Son 25 resmi maçta yenilgi yüzü görmediler. (21 galibiyet)
- Evlerinde oynadıkları son 75 resmi maçın ise sadece 1’ini kaybettiler. (64 galibiyet)
- Real Madrid’de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos ve Isco, son oynadıkları Las Palmas maçında forma giymedi, dinlendirildi.
- Son 15 resmi maçın 13’ünde kalelerinde gol gördüler. Son 19 maçın 16’sında!
- Buna rağmen deplasmandaki başarılı grafikleri göze çarpıyor. Deplasmandaki son 14 resmi maçın sadece 1’ini kaybettiler. (9 galibiyet)
- Cristiano Ronaldo, bu sezonki 6 grup maçında da gol atarak, tarihte bunu başaran ilk futbolcu oldu. (6 maç – 9 gol)
- Bir önceki turda, Paris St Germain’e 2 maçta da gol atan Portekizli yıldız, Juventus’a karşı oynadığı 5 maçı da boş geçmedi. (5 maç – 7 gol)
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