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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
03.04.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Juventus Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Juventus Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus Real Madrid maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir mücadele sahne alacak. İtalyan devi Juventus, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Spor severler bu mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Juventus Real Madrid maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları ve dikkat çeken istatistikler

İki takım Avrupa kupalarındaki 20. maçlarına çıkacak. Bundan önceki 19 maçta Real Madrid'in 9-8'lik üstünlüğü var. Juventus ve Real Madrid eşleşmesi, Kupa 1 tarihinde Bayern Münih ve Real Madrid eşleşmesinden sonra en fazla maç oynanan ikinci eşleşme konumunda. İki takım en son 2016/17 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Real Madrid sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Kupa 1'i 12. kez kazanmıştı. Real Madrid bu turnuvada 12 kez yarı final oynadı ve bu alandaki rekorun sahibi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 161Juventus - Real Madrid
    3
    MS2
    2,20
    14650kez oynandı
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Juventus Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus Real Madrid maçı bu akşam 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale en fazla adını yazdırmayı başaran İtalyan kulübü. Turnuvada sadece Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih daha fazla sezonda yarı final oynadı. Juventus, Real Madrid ile evinde oynadığı ilk Avrupa kupası maçından yenik ayrılmasına rağmenm, sonrasında oynadığı yedi iç saha maçında yenilmedi. Juventus, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. En son Nisan 2013'te iç sahada Bayern Münih'e kaybeden Torino ekibi, bu 27 maçlık serinin 14'ünde kalesini gole kapattı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Mayıs 2016'dan bu yana arka arkaya 23 maçtır gol atıyor. Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı beş maçın tamamında rakibine gol atmayı başardı. Portekizli yıldızın turnuvada daha fazla gol attığı sadece bir rakibi var: Bayern Münih. Ronaldo'nun Juve ağlarına gönderdiği yedi gol, İtalyan ekibinin bu turnuvada bir oyuncudan yediği en fazla gol. Başka hiçbir oyuncu Juventus'a dörtten fazla gol atamadı. Gonzalo Higuain, Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı hiçbir maçta yenilmedi. Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda Higuain'in önünde olan tek isim var: Patrick Kluivert. Gianluigi Buffon bu maçta gol yemezse, Şampiyonlar Ligi'ndeki 116. maçında 50. kez kalesini gole kapatmış olacak. Bunu daha önce sadece iki kaleci başarabilmişti: Iker Casillas & Edwin van der Sar.

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