Juventus planı değiştirdi! Merih Demiral transferi...
Merih Demiral'ın bonservisini alıp 1 yıl Sassuolo'ya kiralamayı düşünen Juventus, milli futbolcunun muhteşem Fransa performansının ardından onu kalıcı olarak takıma kazandırmak için kolları sıvadı.
İtalya Serie A devi Juventus Merih Demiral transferi için gün sayıyor.
Başta genç stoperi transfer edip 1 yıl daha Sassuolo'ya kiralamayı düşünen İtalyan temsilcisi, Merih'in Fransa karşısında gösterdiği inanılmaz performansın ardından çark etti ve oyuncuyu hemen takıma kazandırmak için kolları sıvadı.
SportItalia'da yer alan habere göre Torino temsilcisi, Empoli'den Junior Hamed Traore'yi alıp, onu Merih transferi karşılığında Sassuolo'ya kiralayacak.
Juventus'un Merih Demiral transferi için 15 milyon Euro artı bonus ücretler vereceği ve bunun yanı sıra Traore'yi de Sassuolo'ya kiralayacağı dile getirildi.
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