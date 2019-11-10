Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakan ve Merih oynayacak mı?
İtalya Seri A'da pazar günü Juventus Milan derbisi ile sona erecek. Çıktıkları son 10 maçta Juventus karşısında sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Milan, Seri A'nın 12'nci hafta mücadelesinde galibiyet alabilmek için var gücüyle mücadele edecek. Peki, Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Juventus Milan maçı ile pazar gecesi futbol resitali devam edecek. Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın da forma giydiği İtalyan ekipleri, bu akşam galibiyet için her şeylerini ortaya koyacak. Peki, Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, her iki takım hakkında bazı bilgiler
JUVENTUS MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İtalya Seri A'da Juventus, Milan'ı konuk edecek.10 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU VE MERİH DEMİRAL OYNAYACAK MI?
Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'nun oynaması, Merih Demiral'ın durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.
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