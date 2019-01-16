Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Kupa mücadelesi ile İtalya futbolunun en büyüğü belli oluyor. Juventus ile Milan arasında oynanacak olan İtalya Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Spor Şehir Stadı'nda oynanacak. Peki, Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Juventus Milan maçı için geri sayım başladı. Serie A'nın iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek olan Juventus Milan maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Ronaldo'lu Juventus ile Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'ın maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
JUVENTUS MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İtalya Süper Kupa mücadelesinde Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 10 numaralı formayı giydiği Milan, Juventus karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. 16 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranından canlı izlenebilecek.
İki takım aralarında toplam 190 mücadele oynadı. Bu mücadelelerin 72'sinden Juventus, 54'ünden Milan galip ayrıldı.
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