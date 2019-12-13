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Futbol
13.12.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Juventus, Merih Demiral'ın transferi için kararını verdi!

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Juventus, Merih Demiral'ın transferi için kararını verdi!

Serie A takımlarından Juventus, Milli futbolcu Merih Demiral için kararını verdi.

Spor Arena Dış Haber | İtalya basınının haberine göre Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'ta kalacak. İtalyan ekibi, Milan ve Tottenham'dan gelen tekliflere rağmen genç futbolcuyu Ocak ayında satmama kararı aldı.

Calciomercato'nun yaptığı habere göre Juventus, gelen tüm tekliflere rağmen Merih Demiral'ı takımda tutmaya karar verdi.

İtalyan ekibi, Ocak ayında Merih yerine Rugani ile yollarını ayıracak.

Merih Demiral'ın Juventus'ta fazla süre alamadığı ve bu yüzden ayrılığa sıcak baktığı iddia ediliyordu. İngiliz basını ise özellikle Tottenham'ın Merih için ısrarcı olacağını belirtiyordu.

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