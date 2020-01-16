Juventus, Merih Demiral kararını verdi!

Spor Arena Dış Haber | Juventus'ta çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Milli futbolcu Merih Demiral yerine yeni transfer yapılacağı iddialarına cevap geldi.

İtalyan ekibinin Baş Futbol Sorumlusu Fabio Paratici, RAI Sport'a yaptığı açıklamada Merih yerine futbolcu düşünmediklerini belirtti.

Paratici, ''Merih sezonu kapatsa da yeni bir stoper transfer etmeyi düşünmüyoruz. Sahip olduğumuz oyuncular zaten çok iyi. Chiellini geri dönecek, ondan da faydalanacağız. Yeni birisine gerek yok.'' şeklinde konuştu.

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