Juventus, Merih Demiral için yapılan tüm teklifleri reddetti!

Juventus'ta Merih Demiral rüzgarı esmeye devam ediyor. Torino ekibinde son 3 maça 11'de başlayan ve karşılaşma sonlarında Maurizio Sarri'nin övgülerini alan milli oyuncu için flaş bir karar çıktı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Merih Demiral için şu ana kadar yapılan tüm teklifleri reddetti.

Haberde; Leicester City, Arsenal, Atletico Madrid ve Milan gibi kulüplerin Juventus'un kapısını çaldığı anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Maurizio Sarri'nin Merih'in performansından çok etkilendiği ve satılmaması yönünde bizzat rapor verdiği vurgulandı.

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